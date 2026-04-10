Farmacie | troppe in centro e poche in periferia piano da rivedere

Nel centro cittadino sono presenti numerose farmacie, mentre in periferia la loro presenza è limitata. Il piano per la distribuzione delle farmacie sul territorio risale al 2018 e non è stato aggiornato da allora. Alcune sedi previste nel piano non sono state assegnate e, di conseguenza, non sono mai entrate in funzione. La questione riguarda la necessità di rivedere le disposizioni per garantire una distribuzione più equilibrata.

Un piano fermo dal 2018 e da aggiornare, per una più equa distribuzione delle sedi sul territorio comunale, anche considerando che tre di queste, previste, non furono assegnate e quindi mai entrate in funzione. È il piano farmacie del Comune di Latina, discusso in commissione Attività produttive. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Cantiere Aca e scuole dell’infanzia, il gruppo Pettinari: "Ordinanze da rivedere, troppe responsabilità sul personale"Il gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari lancia un appello al sindaco Carlo Masci e al prefetto Luigi Carnevale chiedendo di rivedere le... Troppe ombre e poche luci. Manca il guizzo che sorprendeD’ALTERIO 6: non ha responsabilità sul gol di Ghirardello mentre il palo lo salva sulla conclusione di Minta DONATI 5.