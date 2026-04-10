Cantiere Aca e scuole dell’infanzia il gruppo Pettinari | Ordinanze da rivedere troppe responsabilità sul personale

Il gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari ha inviato un’appello al sindaco e al prefetto, chiedendo di rivedere le ordinanze relative al cantiere Aca e alle scuole dell’infanzia. L’obiettivo è ridurre le responsabilità assegnate al personale coinvolto, che secondo il gruppo sarebbe troppo gravosa in questa fase. Le richieste si concentrano sulla revisione delle disposizioni normative in vista delle attività in corso e delle esigenze delle scuole.

Il gruppo consiliare guidato da Domenico Pettinari lancia un appello al sindaco Carlo Masci e al prefetto Luigi Carnevale chiedendo di rivedere le ordinanze in particolare per quanto riguarda le scuole dell'infanzia in vista del maxi-cantiere Aca. “Secondo quanto riportato, in base a indicazioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Pettinari, Di Pillo e D'Andrea sul maltempo e il mancato funzionamento dell'automatismo delle paratie: "Serve responsabilità"“È gravissimo quanto accaduto con le cosiddette “porte vinciane”, che dovrebbero garantire la chiusura automatica telecomandata a distanza in caso di... A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico. Temi più discussi: Interruzione idrica totale in 10 Comuni e parziale in 12 per i lavori Aca: mappe e zone dove l'acqua non ci sarà [FOTO]; Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoria; Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagi; Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'Aca. A Pescara chiudono scuole, mercati, palazzetti e musei per i lavori Aca: sarà attivato il Coc, acqua solo in due zoneArriva la conferma del Comune: il 13 e il 14 aprile le scuole resteranno chiuse, ma sono previste anche altre chiusure. Per rispondere ai cittadini, l’ente attiva il Centro operativo comunale. L’acqua ... ilpescara.it Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà: Confesercenti chiede ristori per le attivitàAllarme diffuso tra gli esercenti, fa sapere la presidente provinciale Marina Dolci, che pur rimarcando l’importanza dei lavori che porteranno alla sospensione idrica in 22 Comuni, chiede un tavolo ur ... ilpescara.it LA RICHIESTA "Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà": Confesercenti chiede ristori per le attività I dettagli - facebook.com facebook VIDEO| Maxi intervento Aca: 12 cantieri in 10 ore, 22 Comuni senz’acqua e scuole chiuse per due giorni x.com