Nuove ricerche suggeriscono che alcuni farmaci usati per combattere l’obesità potrebbero avere effetti positivi anche sulla salute mentale. Studi recenti indicano che questi medicinali, già noti per aiutare a perdere peso, potrebbero anche proteggere il cervello e migliorare i disturbi dell’umore. La scoperta apre la strada a trattamenti più mirati, che uniscono il controllo del peso e la cura dei problemi psichici.

Nuove evidenze scientifiche aprono la strada a una psichiatria di precisione, dove i farmaci metabolici potrebbero diventare utili anche nel trattamento dei disturbi psichiatrici. Non stanno rivoluzionando solo il modo di perdere peso: nuovi studi scientifici dimostrano come i farmaci antiobesità potrebbero rivelarsi preziosi alleati anche della salute mentale. – Notizie.com Semaglutide, liraglutide e tirzepatide, agonisti del recettore GLP-1, già noti per il trattamento di obesità e diabete, sembrano infatti in grado di contrastare l’aumento di peso causato da alcuni psicofarmaci e al contempo ridurre il rischio di depressione e disturbo bipolare. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - I farmaci antiobesità che riducono il peso e potrebbero proteggere anche la mente: “Alle radici biologiche dei disturbi dell’umore”

