I farmaci antiobesità che riducono il peso e potrebbero proteggere anche la mente | Alle radici biologiche dei disturbi dell’umore
Nuove ricerche suggeriscono che alcuni farmaci usati per combattere l’obesità potrebbero avere effetti positivi anche sulla salute mentale. Studi recenti indicano che questi medicinali, già noti per aiutare a perdere peso, potrebbero anche proteggere il cervello e migliorare i disturbi dell’umore. La scoperta apre la strada a trattamenti più mirati, che uniscono il controllo del peso e la cura dei problemi psichici.
Nuove evidenze scientifiche aprono la strada a una psichiatria di precisione, dove i farmaci metabolici potrebbero diventare utili anche nel trattamento dei disturbi psichiatrici. Non stanno rivoluzionando solo il modo di perdere peso: nuovi studi scientifici dimostrano come i farmaci antiobesità potrebbero rivelarsi preziosi alleati anche della salute mentale. – Notizie.com Semaglutide, liraglutide e tirzepatide, agonisti del recettore GLP-1, già noti per il trattamento di obesità e diabete, sembrano infatti in grado di contrastare l’aumento di peso causato da alcuni psicofarmaci e al contempo ridurre il rischio di depressione e disturbo bipolare. 🔗 Leggi su Notizie.com
Approfondimenti su Farmaci Antiobesità
Domani smetto (e quindi ingrasso). La grande illusione dei farmaci antiobesità
Il primo gennaio spesso segna l’inizio di diete e buoni propositi.
Farmaci per dimagrire: riducono la fame e si può perde fino al 20 per cento del peso ma attenzione al ‘fai da te’
Ultime notizie su Farmaci Antiobesità
Argomenti discussi: I nuovi farmaci antiobesità scudo contro depressione e aumento di peso da psicofarmaci; Nuovi farmaci antiobesità: Alleati anche della salute mentale: uno scudo contro depressione; I farmaci anti-obesità stimolano la fertilità maschile; Eli Lilly investirà 3,5 miliardi di dollari in nuovo stabilimento in Pennsylvania per produrre i farmaci anti-obesità.
I Nuovi Farmaci Anti-Obesità che Curano Ansia e DepressioneScopri i nuovi farmaci anti-obesità che curano anche ansia e depressione per migliorare il tuo benessere emotivo. microbiologiaitalia.it
I nuovi farmaci antiobesità «scudo» contro depressione e aumento di peso da psicofarmaciNuove evidenze scientifiche aprono la strada a una psichiatria di precisione dove i farmaci metabolici potrebbero diventare coadiuvanti fondamentali nel trattamento dei disturbi oltre a favorire l’ade ... ilsole24ore.com
Non hanno rivoluzionato soltanto la perdita di peso e la gestione del diabete, i nuovi farmaci antiobesità si stanno rivelando preziosi alleati per la salute mentale. Da un lato, infatti, aiutano a contrastare l’aumento di peso legato ad alcuni psicofarmaci compr - facebook.com facebook
I nuovi farmaci antiobesità «scudo» contro depressione e aumento di peso da psicofarmaci ilsole24ore.com/art/i-nuovi-fa… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.