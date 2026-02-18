Una ricerca in Corea ha portato alla creazione di un cappello innovativo che aiuta a rallentare la perdita di capelli senza usare farmaci. Il cappello, realizzato con materiali flessibili, invia raggi di luce regolata direttamente sul cuoio capelluto. Questo metodo stimola le cellule della papilla dermica, favorendo la crescita dei capelli. Chi soffre di calvizie potrà provare questa soluzione senza effetti collaterali, sperando di vedere risultati concreti nel tempo. Il prodotto è già in fase di test su un gruppo di volontari.

I farmaci contro la calvizie funzionano ma, spesso, portano con sé il peso degli effetti collaterali: squilibri ormonali, disturbi dell'umore, problemi della sfera sessuale. Per questo la comunità scientifica guarda con crescente interesse alle alternative non farmacologiche, come la fototerapia, che si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante. L'ultimo esempio è un dispositivo indossabile come cappello, sviluppato da ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che utilizza diodi a infrarossi per rallentare l'invecchiamento dei follicoli piliferi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calvizie, arriva il cappello che rallenta la perdita di capelli senza farmaci

Favorisce la crescita, rallenta la caduta e dona volume ai capelli. L’olio miracoloso è il mai più senza del 2026Il Bionoble Olio di Rosmarino per capelli è un prodotto pensato per favorire la crescita, ridurre la caduta e aumentare il volume dei capelli.

Leggi anche: I consigli dell’ex preparatore neroverde. "Gli errori nascono da una perdita di lucidità. Non è il muscolo che non risponde, è il cervello che arriva in ritardo». Faccia: "La testa conta più delle gambe per andare lontano»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.