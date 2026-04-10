Farmaci anti-diabete | un gene decide quanto funzionano e per chi

Studi recenti hanno evidenziato come un gene possa influenzare l’efficacia dei farmaci anti-diabete in diverse persone. Quando due individui assumono lo stesso medicinale per lo stesso tipo di diabete, i risultati possono variare notevolmente: in alcuni casi il farmaco agisce pienamente, mentre in altri quasi non produce effetti. Questa differenza si lega a caratteristiche genetiche che determinano la risposta al trattamento.

Immaginiamo che diverse persone assumano la stessa medicina, con la stessa diagnosi. Per alcune quella medicina funziona in toto, mentre per altre quasi non funziona. È quello che accade con alcuni farmaci a base di GLP-1, e la causa potrebbe essere scritta nel DNA. I farmaci a base di GLP-1 (la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Farmaci anti-obesità, la genetica spiega perché in alcuni funzionano meglio. Due geni influenzano l'efficacia e gli effetti collaterali #ANSA - facebook.com facebook

Farmaci anti-obesità, la genetica spiega perché in alcuni funzionano meglio. Due geni influenzano l'efficacia e gli effetti collaterali #ANSA x.com