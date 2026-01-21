I farmaci dimagranti? Queste punture funzionano per un breve periodo quando si smette di prenderle poi si ingrassa subito di nuovo | l’allarme nel nuovo studio di Oxford

Le iniezioni dimagranti, spesso considerate una soluzione rapida, offrono risultati temporanei e non rappresentano una strategia efficace a lungo termine. Secondo uno studio condotto a Oxford, quando si interrompe il trattamento, il peso può ritornare rapidamente. È importante adottare approcci sostenibili e consultare professionisti qualificati per un percorso di perdita di peso sicuro e duraturo.

Le iniezioni per dimagrire non sono la panacea di tutti i grassi e non garantiscono risultati a lungo termine. In base ad una ricerca condotta dall' Università di Oxford e pubblicata su BMJ ( British Medica Journal ), chi si sottopone a trattamenti agonisti del GLP-1 come il semaglutide e tirzepatide, dai nomi commerciali più noti come Ozempic e Mounjaro, è più incline a riprendere il peso perso quando smette il trattamento che, normalmente, dura al massimo 12 mesi. "Quando cinque anni fa sono entrati nel mercato affermandosi come strumento efficace, molti li hanno visti come "la soluzione di tutti i mali", spiega al Fatto Quotidiano Paul Gately, direttore del centro More Life che si occupa di obesità e professore di Exercise and Obesity presso la Beckett University di Leeds.

Farmaci antidiabete dimagranti, finite le iniezioni ingrassi subito di nuovo. Perché succede e come evitarloQuando si interrompono i farmaci antidiabete dimagranti, è comune riscontrare una ripresa del peso corporeo.

