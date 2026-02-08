L’amore ai tempi dell’intelligenza artificiale

Durante il giorno di San Valentino, si parla molto di emozioni e di come si vivono in un mondo dominato dalla tecnologia. Monica Milanta, life coach di Lecco, riflette su quanto l’intelligenza artificiale stia cambiando il modo di amare e di connettersi con gli altri. La domanda che tutti si pongono è: le emozioni riescono ancora a trovare spazio in questa realtà digitale?

Nel mese di San Valentino, mentre si celebra l'amore in tutte le sue forme, una domanda diventa centrale: che spazio hanno le emozioni in un mondo sempre più guidato dall'Intelligenza Artificiale?A questa riflessione risponderà Monica Milanta, life coach lecchese e autrice del libro "Io sono la.

