La Basilica di Vitruvio il video della sensazionale scoperta a Fano

La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. Nel video il sindaco Luca Serfilippi spiega l'importanza dell’evento, che ha portato alla luce i resti di un edificio risalente a oltre 2.000 anni fa. Questa scoperta permette di approfondire la conoscenza delle origini dell’architettura occidentale e di valorizzare il patrimonio culturale della città.

#Fano Dopo 2 mila anni riemergono i resti della basilica di #Vitruvio: edificio di cui conosciamo l'esistenza grazie agli scritti del famoso architetto romano del 1 secolo a.C. Nel corso dei secoli sono state avviate molte campagne di scavo e ora il ritrovamento - facebook.com facebook

