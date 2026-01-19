La Basilica di Vitruvio il video della sensazionale scoperta a Fano
La Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. Nel video il sindaco Luca Serfilippi spiega l'importanza dell’evento, che ha portato alla luce i resti di un edificio risalente a oltre 2.000 anni fa. Questa scoperta permette di approfondire la conoscenza delle origini dell’architettura occidentale e di valorizzare il patrimonio culturale della città.
Il sindaco Luca Serfilippi illustra la portata dell'evento che ha fatto emergere i resti dell'unica opera del padre dell'architettura occidentale: "Scoperta straordinaria, un edificio di oltre 2mila anni fa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio. Acquaroli: «Scoperta sensazionale, Marche centrali nella cultura internazionale»Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale.
Vitruvio e Fano, un legame scritto nella pietra: scoperta la Basilica, il mito diventa realtàVitruvio e Fano: un rapporto secolare che si riflette nella storia e nella cultura della città.
A Fano ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio - Durante gli scavi nel centro storico sono emersi i resti di un edificio romano che potrebbe essere la leggendaria Basilica progettata da Vitruvio. tg24.sky.it
#Fano Dopo 2 mila anni riemergono i resti della basilica di #Vitruvio: edificio di cui conosciamo l'esistenza grazie agli scritti del famoso architetto romano del 1 secolo a.C. Nel corso dei secoli sono state avviate molte campagne di scavo e ora il ritrovamento - facebook.com facebook
