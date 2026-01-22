Fano la Basilica ritrovata Il professor Clini | Renzo Piano l?unico per Vitruvio La città deve ideare un capolavoro

A Fano, la recente scoperta della basilica di Vitruvio rappresenta un importante patrimonio culturale. Il professor Clini sottolinea come Renzo Piano sia l’unico architetto in grado di valorizzare questo sito, invitando la città a ideare un capolavoro che ne esalti il valore storico e architettonico. La scoperta apre nuove prospettive per il centro storico, che si prepara a diventare un punto di riferimento per cultura e tutela del patrimonio.

FANO Con la scoperta della basilica di Vitruvio il centro storico di Fano non potrà più essere lo stesso. L’importanza del rinvenimento è tale da richiedere un progetto invasivo che renda possibile una lettura fisica del monumento che vada al di là dei mozziconi di colonne che sono stati rinvenuti, anche se tali resti per dimensioni e per inserimento in un contesto che ha fatto la storia della architettura, di per sé sono preziosissimi. Le possibilità sono diverse: da quella più banale che fa riferimento all’uso di vetrate distese sul pavimento, a quella più avveniristica che nel ricreare in alzato l’ambiente fa uso delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

