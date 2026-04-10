Una famiglia residente in un bosco sta affrontando una richiesta di risarcimento danni dopo che i genitori hanno presentato un reclamo presso la Corte d’Appello dell’Aquila. La decisione sulla causa, depositata dai legali della coppia, è prevista per il 21 aprile. I genitori hanno anche espresso preoccupazioni sugli effetti traumatici della separazione sui loro figli. La vicenda è al centro di un procedimento legale in corso.

PALMOLI Si attende la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila, prevista per il 21 aprile, sul reclamo depositato dai difensori della famiglia del bosco Marco Femminella e Danila Solinas. Non è esclusa, però, una richiesta al tribunale ordinario di risarcimento dei danni per quanto subito dai minori a seguito degli effetti traumatici della separazione dai genitori e del collocamento nella casa famiglia di Vasto. Si tratta di un’ipotesi discussa dalla famiglia e dalla difesa sulla base di alcuni elementi raccolti in questi mesi. La nuova istanza Intanto è stata depositata una nuova istanza al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, dove è allegata la relazione dei consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni. «Effetti traumatici della separazione sui bimbi»

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Famiglia nel bosco, i genitori ora pensano alla richiesta di risarcimento danni

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Se sei famiglia già sai.. se sei hater stanotte ti perdi il disco della vita e tante canzoni che probabilmente ti farebbero bene al quel tuo cuoricino spezzato e arrabbiato con il mondo! Vi voglio bene, un bel po’.. #vitaveraparadiso x.com