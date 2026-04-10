Famiglia Berlusconi incontro con Tajani molto positivo
La famiglia Berlusconi ha avuto un incontro con il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. La riunione è stata definita molto positiva dallo stesso Tajani. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui temi trattati o sui contenuti dell'incontro.
Quello con il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani, "è stato un incontro molto positivo". Lo apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia Berlusconi al termine del lungo colloquio di oggi negli uffici Mediaset di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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