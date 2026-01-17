Mateta Juve Romano assicura | Incontro molto positivo con il giocatore con il Crystal Palace le cose stanno così
Romano conferma un incontro positivo con Mateta, coinvolto in una trattativa tra Juventus e Crystal Palace. La situazione sembra in evoluzione, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Restano da seguire gli sviluppi per capire se si concretizzerà un trasferimento o un accordo tra le parti.
Mateta Juve, Romano assicura: «Incontro molto positivo con il giocatore, con il Crystal Palace.». Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. La Juventus fa sul serio per Jean-Philippe Mateta. L’indiscrezione, lanciata da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, conferma come il centravanti francese del Crystal Palace sia diventato l’obiettivo prioritario per l’attacco di Luciano Spalletti. Nonostante la concorrenza e le complessità burocratiche, la trattativa è viva e poggia su una base di gradimento totale da parte del calciatore. Il nodo Crystal Palace e la formula. Il vero ostacolo non è rappresentato dal giocatore, con cui esiste già un’intesa di massima, ma dalle pretese del club londinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costi
Leggi anche: Mateta Juve, il Crystal Palace fissa il prezzo del cartellino. L’attaccante ha voglia di Serie A: situazione complicata. Le ultime
La prima pagina di Tuttosport: Juve, il dopo Vlahovic è Mateta. Inter-Pio 2031.
Romano: “Ieri incontro positivo tra la Juventus e l’entourage di Mateta. Adesso…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Crystal Palace per Jean- tuttojuve.com
Juventus, Romano: ‘Base di accordo economico con Mateta davvero vicina’ - Fabrizio Romano ha rivelato che la Juventus ha raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Jean Philippe Mateta ... it.blastingnews.com
Juventus, incontro positivo per Matetà e apertura del giocatore all’Italia - Secondo Fabrizio Romano, nella serata odierna si è svolto un incontro diretto tra gli intermediari ... tuttojuve.com
"Ecco quando accetterà il Crystal Palace": Juve e Mateta, Glasner lascia e rivela tutto! - facebook.com facebook
"Ecco quando accetterà il #CrystalPalace": #Juve e #Mateta, Glasner lascia e rivela tutto! x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.