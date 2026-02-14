Durante la conferenza di Monaco, Tajani ha commentato il discorso di Rubio, definendolo molto positivo. La motivazione è legata alle sue parole sulla collaborazione tra Europa e Stati Uniti, che secondo lui è fondamentale per affrontare le sfide attuali. Rubio ha sottolineato la necessità di rafforzare gli accordi commerciali e di sicurezza tra i due continenti.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Rubio ha fatto un discorso molto positivo, ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche. Non ci sono divisioni, possono esserci differenze di vedute, le relazioni transatlantiche sono salde, parte del dna sia dell'Europa sia degli Stati Uniti". Lo ha affermato ai microfoni dei tg il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "È stato importante -ha aggiunto- anche il riconoscimento del sacrificio dei militari italiani ed europei e degli altri Paesi della Nato durante la guerra in Afghanistan, questo è stato un bel segnale. Mi pare che il suo discorso non fa altro che rafforzare le relazioni tra Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Conferenza Monaco: Tajani, 'da Rubio discorso molto positivo'**

Durante la conferenza di Monaco, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami con l’Europa, sottolineando che non cercano di creare divisioni.

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tajani alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco: l’Europa e le sue riforme assieme alla sicurezza e alla trattative su Ucraina e Iran – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Conferenza di Monaco, negoziati territoriali e sicurezza energetica in Ucraina le priorità per l’Italia; La Conferenza di Monaco avverte: Trump il distruttore; Meloni lontana dai toni di Berlino. La sintonia (stavolta) non c'è.

Alla Conferenza di Monaco Tajani ribadisce l’imprescindibilità del legame transatlantico – videoAlla Conferenza di Monaco Tajani ribadisce l'imprescindibilità del legame transatlantico - video Leggi tutto su Agenzia Nova ... agenzianova.com

Conferenza di Monaco, Rubio riapre all’Europa: Gli Usa non vogliono dividere, siamo legati da antica amiciziaSi è aperta con una standin ovation per il segretario di Stato statunitense la seconda giornata sulla sicurezza europea. In agenda, le relazioni trasatrlantiche e la guerra in Ucraina Monaco, 14 ... quotidiano.net

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/conferenza-monaco-oggi-incontro-zelensky-rubio-AIqgMRQB #Zelensky #Rubio #Monaco facebook

Conferenza Monaco: le news. Macron: “Con leader parlato di deterrenza nucleare francese per Europa” - la Repubblica x.com