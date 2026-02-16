Galaxy s26 ultra foto selfie trapelate scopri le differenze tra le immagini

Le prime foto del Samsung Galaxy S26 Ultra sono trapelate online, svelando dettagli sulla fotocamera frontale e le differenze rispetto ai modelli precedenti. Le immagini mostrano un selfie con colori più vividi e una maggiore nitidezza, grazie a una nuova configurazione della fotocamera anteriore. Vengono inoltre messe in evidenza le innovazioni nelle fotocamere posteriori, che promettono scatti più definiti e migliorati in condizioni di scarsa illuminazione. Oltre alla fotocamera, si parla di alcune novità hardware come lo schermo e il processore, ancora da confermare ufficialmente.

introduzione sintetica: l'attenzione è centrata sul samsung galaxy s26 ultra, analizzando le indiscrezioni relative alla fotocamera anteriore e alle possibili migliorie delle fotocamere posteriori, insieme alle altre scelte hardware attese. emergono dettagli su una selfie cam invariata nella risoluzione ma con un campo visivo leggermente più vasto, accompagnati da aggiornamenti mirati agli obiettivi principali senza rivoluzioni strutturali. samsung galaxy s26 ultra: selfie camera e aggiornamenti chiave. secondo fonti di settore affidabili, la fotocamera frontale del samsung galaxy s26 ultra è indicata a 12 MP con un sensore da 13.