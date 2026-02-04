Questa notte nel paese si sono già tenute le prime riunioni segrete per preparare la tradizionale Festa del Falò. Gli organizzatori si stanno muovendo con discrezione, mentre la comunità si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno. La festa, che si svolge ogni inverno, richiama visitatori anche dai paesi vicini e promette di essere ancora più grande di quanto si dica. Le prove si fanno in sordina, ma l’energia si sente già nell’aria.

Si annuncia come "la festa più grande del mondo, nel paese più piccolo": forse è un’iperbole, ma di certo non è un paradosso. E’ la storica Festa del Falò, in programma a Rocca San Casciano la sera di sabato 11 aprile, con bis la domenica pomeriggio 12 in piazza Garibaldi. Nei social sono già in fermento idee, programmi e annunci eclatanti, come questo: "Vivi a Rocca San Casciano l’emozione della Festa del Falò: falò giganti, sfilate, musica, fuochi e tradizione unica nel cuore della Romagna Toscana ". Mancano ancora poco più di due mesi, ma ‘la febbre del sabato sera del Falò’ già impazza per il paese, specialmente nei due rioni Borgo e Mercato, l’anima della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Festa del falò’: già le prime riunioni ’segrete’

Approfondimenti su Festa del falò

Mercedes ha accusato alcuni rivali di aver organizzato complotti contro di loro.

Le registrazioni delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico (Cts), che hanno deciso le misure emergenziali durante la pandemia di Covid-19, sono generalmente riservate e non accessibili al pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Festa del falò

Argomenti discussi: ’Festa del falò’: già le prime riunioni ’segrete’; Un’edizione indimenticabile del Falò di San Geminiano; FALÒ DI FINE GENNAIO: BALLABIO CELEBRA LA TRADIZIONE CON UNA SERATA DI FESTA E CONDIVISIONE; Grottaglie: La festa di San Ciro entra nel vivo con la Foc’ra dei record.

Festa della Neve, Usseglio celebra 20 anni di ciaspole: un weekend tra sport, falò e tradizioni alpineIl fascino delle Valli di Lanzo si prepara a risplendere per un traguardo storico: sabato 7 e domenica 8 febbraio, Usseglio ospita la ventesima edizione della Festa sulla Neve con le Racchette. Patroc ... torinotoday.it

Torna la festa di San Biagio, il protettore della gola, a Cittiglio nella chiesa restaurataMartedì 3 febbraio messa con benedizione della gola, panettone e falò: domenica 8 visita guidata nella chiesa ripartta dopo 7 anni di scavi ... varesenews.it

FALÒ 2026 Sabato 31 gennaio abbiamo festeggiato in Oratorio San Luigi la fine dell'inverno con il Falò del Foeu Ginee. Una Festa genuina e bella, partecipata da moltissima gente. Grazie a chi ha collaborato per la buona riuscita di questo momento, ai volont - facebook.com facebook