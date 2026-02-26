Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale, con particolare attenzione alla Premier League. Sono stati mantenuti contatti regolari per un centrocampista, anche se non si tratta dell’unico nome sul tavolo. La società sembra voler rafforzare la rosa con diverse opzioni, senza ancora definire le scelte definitive. La sessione di mercato resta aperta e in movimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il Napoli si muove sul mercato e guarda con attenzione alla Premier League. A fare il punto è Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, soffermandosi sulle strategie azzurre per il centrocampo. Secondo il giornalista esperto di mercato, il club partenopeo è in contatto continuo con Jorge Mendes per Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton. «Il Napoli rimane in contatto costante con Jorge Mendes per Joao Gomes. Non è l’unica squadra interessata, c’è tanta concorrenza e il Napoli non ha ancora bloccato il giocatore», ha spiegato Romano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Romano: «Contatti costanti per Joao Gomes. Ma non è l’unico nome»

Joao Gomes è in cima alla lista del Napoli: azzurri in contatto costante con il suo entourage (Romano)Il Napoli programma già il calciomercato estivo: resiste l’interesse per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton.

Dietrofront Joao Gomes: l’annuncio di Romano raffredda i tifosiIl nome di Joao Gomes aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore su un possibile affondo...

INGLATERRA OU ITÁLIA NAPOLI FAZ CONTATO POR JOÃO GOMES. #futebol

Temi più discussi: Gomes-Napoli, contatti costanti con l’agente: due fattori tengono l’affare in stand-by. I dettagli; Moretto svela: Dybala può dire addio alla Roma a 0: contatti costanti con questo club; Dybala tra Boca e rinnovo: la Roma riflette sul futuro della Joya; Rassegna Stampa | Giovani ma già decisivi: Venturino e Pisilli hanno conquistato Gasp.

Napoli, Romano: «Contatti costanti per Joao Gomes. Ma non è l’unico nome»Un concetto chiaro: Joao Gomes è tra i profili in cima alla lista, ma non c’è ancora nulla di definito. Il Napoli studia le mosse, consapevole che il mercato estivo sarà decisivo per alzare il livello ... napolipiu.com

Joao Gomes è in cima alla lista del Napoli: azzurri in contatto costante con il suo entourage (Romano)Il Napoli guarda al calciomercato estivo: resiste l'interesse per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. ilnapolista.it

Joao #Gomes è in cima alla lista del #Napoli: azzurri in contatto costante con il suo entourage (Romano) Su YouTube: "Tanti fattori da considerare: la concorrenza, l'allenatore che ci sarà e la spesa che si vorrà fare" https://www.ilnapolista.it/2026/02/joao-gom - facebook.com facebook

MERCATO - Romano: "Napoli, contatto costante con Mendes per Joao Gomes, è in cima alle idee" ift.tt/I5pBKUg x.com