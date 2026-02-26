Joao Gomes è in cima alla lista del Napoli | azzurri in contatto costante con il suo entourage Romano

Il Napoli programma già il calciomercato estivo: resiste l’interesse per Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Ne parla Fabrizio Romano su YouTube. Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, via Youtube a proposito dell’interesse del Napoli per il brasiliano racconta: “Il Napoli rimane in contatto costante con Jorge Mendes per Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolves: il Napoli non è solo, c’è tanta concorrenza, e non ha ancora bloccato il giocatore. Poi dipenderà da quale tipo di centrocampista andrà a prendere: va fatta una scelta tecnica. Dipenderà dall’allenatore, dalla spesa e da tanti fattori da considerare. Ma il brasiliano è in cima alle idee del Napoli, lo metterei davanti a Goretzka” Ne ha parlato anche lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

