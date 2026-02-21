Nuovo volto per via dei Bacini | oltre un milione di euro per la riqualificazione ecologica

Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre un milione di euro per rinnovare via dei Bacini. La somma deriva da un avviso pubblico dedicato a progetti di riqualificazione ecologica della costa. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e proteggere l’ambiente marino. La cifra sarà utilizzata per interventi concreti lungo la fascia costiera. La riqualificazione punta a rendere più sostenibile e vivibile la zona.

Nello specifico si tratta del progetto presentato lo scorso anno dall’amministrazione comunale dell’ex sindaca Silvia Tarantino e destinato alla riqualificazione di un tratto di via dei Bacini destinato a trasformarsi in arteria strategica per la viabilità ciclopedonale verso le spiagge. La zona interessata è quella che dal Lido Kalura si estende fino all’ingresso del Tabù. “Non si tratta solo di un intervento urbanistico, ma di una scelta di visione che abbiamo portato in porto” commenta l’ex assessore Basile, “l’obbiettivo dell’amministrazione uscente è stato da sempre quello di proteggere, rinaturalizzare e valorizzare il patrimonio costiero, superando modelli del passato che hanno consumato e cementificato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

