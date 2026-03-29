Come trasformò il volto della città Da Santa Cristina a Veterinaria E allargò l’ateneo oltre i confini

Tra gli anni Ottanta e il presente, un ex rettore dell’università ha avuto un ruolo chiave nel rinnovamento urbano e nella crescita dell’ateneo bolognese. Durante il suo mandato, ha promosso interventi in diversi quartieri, tra cui Santa Cristina e Veterinaria, e ha ampliato le attività accademiche oltre i confini della città. Oltre all’incarico universitario, ha ricoperto anche ruoli di rilievo nella Fondazione Carisbo e in un ente culturale locale.

Sono ovunque, a Bologna, i palazzi storici che tra gli anni Ottanta e il presente, prima durante il suo incarico di rettore dell’Università, e poi quale presidente della Fondazione Carisbo e anche di Genus Bononiae, Fabio Roversi-Monaco ha contribuito a restituire alla collettività. È nell’ambito dell’Università che l’impronta data alla città di Bologna è più evidente, a partire dal complesso che ha il suo cuore nell’Aula Magna di Santa Lucia (dove domani si svolgeranno le esequie accademiche), diventata tale nel 1988, e che si allarga in varie direzioni verso il Collegio Nuovo dei Gesuiti (diventato poi dipartimento delle Lingue) e l’ex carcere di San Giovanni in Monte, il cui progetto di restauro, nel ’95, diede poi corpo all’attuale dipartimento di Storia, culture e civiltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come trasformò il volto della città. Da Santa Cristina a Veterinaria. E allargò l’ateneo oltre i confini Articoli correlati Borgomanero, Santa Cristina: oltre 370 partecipanti nel primo ciclo di Fare ComunitàDopo il primo ciclo di appuntamenti svolto nell’autunno 2025, “Fare Comunità” apre una nuova fase. Da Givenchy, oltre i confini tra il giorno e la notte della Fashion Week di ParigiUn guardaroba Givenchy dalle prime ore del giorno fino al calare della notte: è la scommessa della terza collezione firmata da Sarah Burton...