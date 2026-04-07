Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto non si esclude lo scambio di persona

Un giovane di 20 anni è stato colpito da un proiettile a Ponticelli e è deceduto in seguito alle ferite. Gli inquirenti stanno analizzando le circostanze dell’episodio e non escludono la possibilità che si tratti di uno scambio di persona. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali collegamenti con altri eventi nella zona. La dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire.

Sulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ragazzo era incensurato e tornava dal lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli, agguato all’alba: Fabio Ascione ucciso a 20 anni, killer in scooter colpiscono al toraceUn altro risveglio nel sangue nella periferia orientale di Napoli, dove la notte si è trasformata in esecuzione. Leggi anche: Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba. Temi più discussi: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Giovane ucciso a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista ... fanpage.it Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Napoli, nella zona di Ponticelli, all’esterno del bar Lively. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 5:00, mentre il ... napolipiu.com Sulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ragazzo era incensurato e tornava dal lavoro - facebook.com facebook Agguato a Napoli, nel quartiere Ponticelli: un 20enne è stato ucciso in strada a colpi di pistola da sconosciuti in scooter. La vittima è Fabio Ascione, morto poco dopo il ricovero in ospedale. x.com