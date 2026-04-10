Fabiana Andreani e Francesco Oggiano raccontano come stiamo cambiando con l' intelligenza artificiale
Sabato 18 aprile alle 11, nella Sala Campostrino di Forlì, si terrà un evento dedicato a come l’intelligenza artificiale sta influenzando le nostre vite quotidiane. Due relatori, Fabiana Andreani e Francesco Oggiano, condivideranno le loro esperienze e osservazioni sul tema. L’incontro fa parte del ciclo nazionale “Italia Comunità Digitale 2026”, promosso dall’Acri, dal Fondo per la Repubblica Digitale e dalle Consulte territoriali.
Sabato 18 aprile, alle ore 11, la Sala Campostrino di Forlì ospiterà un incontro su “Come stiamo cambiando con l’intelligenza artificiale” nell’ambito del ciclo nazionale “Italia Comunità Digitale 2026”, promosso da Acri e dal Fondo per la Repubblica Digitale, insieme alle Consulte territoriali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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