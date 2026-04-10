Fabiana Andreani e Francesco Oggiano raccontano come stiamo cambiando con l' intelligenza artificiale

Sabato 18 aprile alle 11, nella Sala Campostrino di Forlì, si terrà un evento dedicato a come l’intelligenza artificiale sta influenzando le nostre vite quotidiane. Due relatori, Fabiana Andreani e Francesco Oggiano, condivideranno le loro esperienze e osservazioni sul tema. L’incontro fa parte del ciclo nazionale “Italia Comunità Digitale 2026”, promosso dall’Acri, dal Fondo per la Repubblica Digitale e dalle Consulte territoriali.