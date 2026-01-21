Arte e intelligenza artificiale | Marco Melgrati racconta come sta cambiando il mondo dell’illustrazione

Marco Melgrati, artista e illustratore, condivide con Fanpage.it il suo percorso creativo e il rapporto con l’intelligenza artificiale. Attraverso le sue opere, Melgrati esplora le trasformazioni nel mondo dell’illustrazione e riflette sui cambiamenti socio-politici e culturali contemporanei. In questa intervista, vengono analizzati i modi in cui l’AI sta influenzando l’arte visiva e il ruolo dell’artista in un contesto in evoluzione.

Il mondo sta cambiando a sfavore dell'Europa
Il panorama internazionale presenta sfide significative per l'Europa, che si trova a dover affrontare pressioni crescenti da parte di Russia e Stati Uniti.

