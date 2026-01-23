Caso motori | la FIA non interviene legale il trucco dei motori Mercedes

La FIA ha confermato l’assenza di interventi nel caso dei motori Mercedes e Red Bull, i quali sembrano sfruttare un meccanismo consentito: aumentare a caldo il rapporto di compressione, pur mantenendolo sotto soglia a freddo. Questa pratica, legale secondo le norme attuali, solleva comunque questioni sulla trasparenza e sull’interpretazione delle regole tecniche nel mondo della Formula 1.

Un punto a favore della Mercedes. Al via di quella che si prospetta essere una stagione rivoluzionaria per la Formula 1, segnata da un cambio regolamentare senza precedenti, non sono mancate le polemiche su rumors e indiscrezioni relative al presunto “trucchetto” ideato dal team di Toto Wolff. Al centro della discordia la power unit Mercedes che a caldo sarebbe in grado di aumentare il rapporto di compressione dal regolare 16:1 a freddo fino a 18:1 in uso. Un artificio che secondo gli avversari Ferrari, Honda e Audi non solo garantirebbe al team un vantaggio importante in pista ma che andrebbe anche contro il regolamento della Federazione, che prevede però al momento solo misurazioni a freddo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso motori: la FIA non interviene, legale il "trucco" dei motori Mercedes Leggi anche: F1, Mercedes e Red Bull hanno trovato un trucco per i motori 2026? Ferrari e Audi protestano con la FIA Elezioni FIA, una farsa annunciata: Ben Sulayem resta il capo mondiale dei motori, i rivali fatti fuori per regolamentoL’elezione del presidente della FIA si è conclusa con la riconferma di Mohammed Ben Sulayem, in un processo che ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: F1 | Caso motori: domani si discute il rapporto di... incomprensione con la FIA; Motore Mercedes 'truccato'? FIA: Non vogliamo andare in tribunale dopo la prima gara; Motori 2026 e aree grigie, la FIA prova a ridimensionare il caso; Binotto svela cosa succederà nel summit FIA sul trucco del motore Mercedes F1: Non ci sarà compromesso. F1 | Caso motori: domani si discute il rapporto di... incomprensione con la FIAI costruttori di power unit insieme alla FIA il 22 gennaio discuteranno il problema del rapporto di compressione dei motori: Mercedes e Red Bull Powertrain pare siano in grado di superare a caldo il l ... it.motorsport.com F1 2026, FIA pronta a chiudere il caso motori sul rapporto di compressioneLa FIA vuole risolvere prima dell’inizio della F1 2026 il caso sul rapporto di compressione dei nuovi motori, tra sospetti vantaggi Mercedes e Red Bull. newsf1.it #F1 | Caso Motori: resta lo status quo, la soluzione della Mercedes è legale x.com F1 – CASO MOTORI MERCEDES, PARLA LA FIA Il Mondiale 2026 non è ancora iniziato in pista, ma le polemiche sono già roventi. Al centro del dibattito c’è il presunto vantaggio della power unit Mercedes, legato al rapporto di compressione del V6, che - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.