Export bene il commercio estero nel 2025 | il surplus supera i 50 miliardi
L’Istat ha recentemente comunicato che nel 2025 l’Italia ha registrato un surplus commerciale superiore ai 50 miliardi di euro, un risultato che deriva dall’aumento delle esportazioni di prodotti italiani. Questo dato dimostra come le vendite all’estero abbiano continuato a crescere, in particolare nel settore dell’industria alimentare e della moda. La crescita delle esportazioni ha contribuito a rafforzare le entrate di valuta straniera nel paese, stimolando l’economia nazionale.
In base ai nuovi dati dell’ Istat sul commercio estero il surplus dell’economia italiana è stato pari a oltre 50 miliardi nel 2025. Per la precisione è a +50.746 milioni (era a +48.287 milioni nel 2024). Secondo l’ Istituto di statistica il deficit energetico si riduce a meno 46.939 milioni, dai meno 54.290 milioni dell’anno prima. L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, a +97.685 milioni, è elevato ma meno ampio rispetto al 2024, quando era a +102.577 milioni. Export in salita a fine anno. A dicembre 2025 l’ Istat stima una crescita congiunturale modesta sia delle esportazioni (+0,3%) sia delle importazioni (+0,1%). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Istat: nel 2025 export +3,3%, surplus sale a +50.746 milioni
L’Istat ha annunciato che nel 2025 le esportazioni italiane sono aumentate del 3,3% rispetto all’anno precedente, trainate dalla crescita delle vendite di farmaci, chimici e prodotti botanici, che sono saliti del 28,5%.
**Commercio estero: Istat, a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld, in 2025 56,1 mld**
A dicembre l’Italia ha registrato un aumento del surplus con i paesi extra Ue, che ha raggiunto gli 8,38 miliardi di euro rispetto ai 6,92 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
COMMERCIO INTERNAZIONALE EXPORT ITALIANO CRESCE DEL 3,5% NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2025Pubblicato l’osservatorio periodico Fedespedi Economic Outlook sull’andamento del trasporto merci internazionale Forte attenzione ai rapporti commerciali con gli Stati Uniti: nei primi dieci mesi de ... informatorenavale.it
Commercio extra Ue ottobre 2025, Istat: Export in calo/ Import da Usa a +89,4%, ma saldo resta positivoDai Istat import export a ottobre 2025, lieve diminuzione delle vendite ma su base annua il commercio cresce del 3,5% sostenuto dai beni di non durevoli Istat ha pubblicato gli ultimi dati sul ... ilsussidiario.net
Questa settimana su Delta Radio torna “Eccellenti”! In compagnia di Fiammetta Benetton, giovedì 12 febbraio la puntata sarà dedicata a imprese, export e innovazione con ospiti di primo piano: Marco Marcello, componente di giunta Confartigianato Pole facebook
Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’ #Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo resta qu x.com