L’Istat ha recentemente comunicato che nel 2025 l’Italia ha registrato un surplus commerciale superiore ai 50 miliardi di euro, un risultato che deriva dall’aumento delle esportazioni di prodotti italiani. Questo dato dimostra come le vendite all’estero abbiano continuato a crescere, in particolare nel settore dell’industria alimentare e della moda. La crescita delle esportazioni ha contribuito a rafforzare le entrate di valuta straniera nel paese, stimolando l’economia nazionale.

In base ai nuovi dati dell’ Istat sul commercio estero il surplus dell’economia italiana è stato pari a oltre 50 miliardi nel 2025. Per la precisione è a +50.746 milioni (era a +48.287 milioni nel 2024). Secondo l’ Istituto di statistica il deficit energetico si riduce a meno 46.939 milioni, dai meno 54.290 milioni dell’anno prima. L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, a +97.685 milioni, è elevato ma meno ampio rispetto al 2024, quando era a +102.577 milioni. Export in salita a fine anno. A dicembre 2025 l’ Istat stima una crescita congiunturale modesta sia delle esportazioni (+0,3%) sia delle importazioni (+0,1%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Export, bene il commercio estero nel 2025: il surplus supera i 50 miliardi

L’Istat ha annunciato che nel 2025 le esportazioni italiane sono aumentate del 3,3% rispetto all’anno precedente, trainate dalla crescita delle vendite di farmaci, chimici e prodotti botanici, che sono saliti del 28,5%.

A dicembre l’Italia ha registrato un aumento del surplus con i paesi extra Ue, che ha raggiunto gli 8,38 miliardi di euro rispetto ai 6,92 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.