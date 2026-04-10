Ex Grifo Silvio Baldini sarà ct della nazionale ad interim

Nell’autunno del 2022, Silvio Baldini si congedava dalla guida della squadra di calcio, affermando che non si sentiva più la persona giusta per aiutare il club, a causa dell’assenza della famiglia. Dopo aver subito una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Sudtirol, la squadra biancorossa concluse la stagione con la retrocessione in Serie C. Recentemente, Baldini è stato nominato allenatore ad interim della nazionale.

“La famiglia non c'è, non sono la persona adatta ad aiutare il Perugia”. Con queste parole, nell'autunno del 2022, Silvio Baldini si congedava dopo l'1-2 subito in casa dal Sudtirol dalla guida della formazione biancorossa, che a fine stagione sarebbe retrocessa in serie C.E ora invece dovrà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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