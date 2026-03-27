EA Sports ha lanciato una nuova evoluzione nel suo videogioco, denominata “Decisore Olandese”. Questa modalità permette di potenziare un esterno destro, migliorando di 30 punti le statistiche di velocità e dribbling. L’upgrade mira a trasformare il giocatore in un’arma offensiva capace di superare le difese avversarie con maggiore facilità. Per sbloccare questa evoluzione, è necessario pagare un ticket d’ingresso all’interno del gioco.

EA Sports ha rilasciato una delle Evoluzioni più impattanti della stagione. Pagando il ticket d’ingresso, potrete prendere un esterno destro (EDAD) e trasformarlo in un’arma letale capace di tagliare le difese avversarie con una facilità disarmante. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni. Costo: 75.000 crediti 600 FC Points.. Requisiti: Solo ED o AD con massimo 88 di OVR. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Velocità e Freddezza Estrema. I potenziamenti sono tra i più alti mai visti in un’unica EVO, con picchi di +30 in parametri vitali: Velocità ed Accelerazione (+30): Un upgrade mostruoso che porta quasi ogni giocatore al tetto di 92-93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - L’Evo ‘Decisore Olandese’ è follia: boost +30 in velocità e dribbling per creare il nuovo Robben! (dutch decider))

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