L’Evo ‘Decisore Olandese’ è follia | boost +30 in velocità e dribbling per creare il nuovo Robben! dutch decider
EA Sports ha lanciato una nuova evoluzione nel suo videogioco, denominata “Decisore Olandese”. Questa modalità permette di potenziare un esterno destro, migliorando di 30 punti le statistiche di velocità e dribbling. L’upgrade mira a trasformare il giocatore in un’arma offensiva capace di superare le difese avversarie con maggiore facilità. Per sbloccare questa evoluzione, è necessario pagare un ticket d’ingresso all’interno del gioco.
EA Sports ha rilasciato una delle Evoluzioni più impattanti della stagione. Pagando il ticket d’ingresso, potrete prendere un esterno destro (EDAD) e trasformarlo in un’arma letale capace di tagliare le difese avversarie con una facilità disarmante. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni. Costo: 75.000 crediti 600 FC Points.. Requisiti: Solo ED o AD con massimo 88 di OVR. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Velocità e Freddezza Estrema. I potenziamenti sono tra i più alti mai visti in un’unica EVO, con picchi di +30 in parametri vitali: Velocità ed Accelerazione (+30): Un upgrade mostruoso che porta quasi ogni giocatore al tetto di 92-93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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