EA Sports ha introdotto l’Evo ‘Decisore Olandese’ come una delle evoluzioni più significative di questa stagione. Con un incremento di 30 punti in velocità e dribbling, permette di migliorare notevolmente le capacità di un esterno destro, trasformandolo in un’arma efficace per superare le difese avversarie. Per attivare questa evoluzione, è necessario pagare un determinato costo di accesso.

EA Sports ha rilasciato una delle Evoluzioni più impattanti della stagione. Pagando il ticket d’ingresso, potrete prendere un esterno destro (EDAD) e trasformarlo in un’arma letale capace di tagliare le difese avversarie con una facilità disarmante. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni. Costo: 75.000 crediti 600 FC Points.. Requisiti: Solo ED o AD con massimo 88 di OVR. NON può essere un Tour mondiale fuoricl. argento.. Analisi dei Miglioramenti: Velocità e Freddezza Estrema. I potenziamenti sono tra i più alti mai visti in un’unica EVO, con picchi di +30 in parametri vitali: Velocità ed Accelerazione (+30): Un upgrade mostruoso che porta quasi ogni giocatore al tetto di 92-93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - L’Evo ‘Decisore Olandese’ è follia: boost +30 in velocità e dribbling per creare il nuovo Robben!

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