Ciclismo sfida sul muro e titolo in palio | tutto pronto per il Gran Premio Colli Marignanesi
Domenica 12 aprile si svolgerà il Gran Premio Colli Marignanesi, una delle gare di ciclismo giovanile più attese della stagione. L’evento, organizzato dal Velo Club Cattolica, si svolgerà sui colli della zona, con una sfida che prevede anche un passaggio sul “muro”, una salita ripida e impegnativa. La competizione rappresenta l’appuntamento di apertura del calendario per molte giovani promesse del ciclismo.
Domenica, 12 aprile, è il giorno del Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club Cattolica in avvio di stagione. Per tutta la giornata San Giovanni in Marignano sarà il palcoscenico della 25esima edizione della gara juniores, valida come Campionato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La gara che accende la passione: torna il Gran Premio Colli MarignanesiAnche quest’anno il prestigio della corsa non sarà da meno, con le adesioni che cominciano a crescere da parte delle migliori squadre italiane Come...
Colli Marignanesi, conto alla rovescia: doppia sfida per allievi e junioresDoppio appuntamento con allievi e juniores per il Campionato Regionale Fci Emilia-Romagna.
San Giovanni in Marignano: torna il GP Premio Colli MarignanesiDomenica 12 aprile, a San Giovanni in Marignano, torna il Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club ... chiamamicitta.it
Ciclismo, Gran Premio Colli Marignanesi: doppia sfida a San Giovanni in Marignano il 12 aprile, 25ª edizione per gli juniores e seconda per gli allieviÈ cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per il Gran Premio Colli Marignanesi, la classica del ciclismo giovanile molto cara agli organizzatori del Velo Club Cattolica in avvio di stagione. D ... napolimagazine.com