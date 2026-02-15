Il nuovo album degli Evanescence uscirà nel 2026 ma non si sa quando

Gli Evanescence hanno annunciato che il loro nuovo album arriverà nel 2026, anche se ancora non hanno comunicato una data precisa. Quasi un anno fa, la band aveva detto di essere in fase di registrazione. Recentemente, il batterista Will Hunt ha confermato che il progetto sta procedendo, ma non ha svelato quando il disco sarà pronto. La band ha anche rivelato di aver lavorato intensamente in studio negli ultimi mesi, cercando nuove sonorità.

Quasi un anno fa, gli Evanescence hanno dichiarato di essere al lavoro sul loro nuovo album. Mesi dopo, il batterista Will Hunt ha fornito qualche dettaglio in più sul progetto, successore di The bitter truth, uscito nel 2021. Nel frattempo, la band capitanata da Amy Lee e e composta da Tim McCord (chitarrabasso), Will Hunt (batteria), Troy McLawhorn (chitarra) ed Emma Anzai (basso, cori) ha annunciato un tour mondiale. Il 28 settembre, la tournée farà tappa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Nel corso di un'intervista con Mark Strigl, il musicista ha dichiarato: «Il nuovo album uscirà nel corso di quest'anno. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti. È un cliché dire 'È la cosa migliore che abbiamo mai fatto', ma questa volta si tratta di qualcosa di pazzesco.