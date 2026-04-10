Europa Verde con Sara De Pascalis | Serve un cambio di passo della politica locale
Europa Verde ha annunciato il proprio sostegno al progetto civico “Maje Noscia” nelle prossime elezioni amministrative a Maglie. La candidata sindaca del “Campo largo” è Sara De Pascalis, che ha ricevuto il supporto dell'organizzazione ambientalista. La decisione è stata comunicata in vista delle elezioni comunali che si terranno nel comune pugliese.
MAGLIE – Europa Verde sceglie di sostenere il progetto civico di “Maje Noscia” alle prossime amministrative di Maglie e la candidata sindaca del cosiddetto “Campo largo” Sara De Pascalis. Ad annunciarlo è il professor Vincenzo Puzzovio, candidato alle ultime regionali nella compagine del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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