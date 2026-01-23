Meloni | Italia e Germania oggi più vicine che mai All' Europa serve un cambio di passo sulla competitività

Il rapporto tra Italia e Germania si rafforza, evidenziando un legame più stretto e collaborativo. Meloni sottolinea l'importanza di un impegno comune per migliorare la competitività europea, sottolineando come questa vicinanza possa contribuire a un futuro più stabile e prospero per i due Paesi e l'intera Unione. Un momento di rinnovato dialogo che può favorire politiche condivise e un rafforzamento del progetto europeo.

«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. «Con il cancelliere Merz siamo d'accordo che è necessario un deciso cambio di passo in Europa sulla competitività, perché una certa visione ideologica della transizione green ha messo in ginocchio le nostre imprese senza incidere nella tutela dell'ambiente. Ci sono i margini per correggere gli errori e scongiurare il declino industriale, ma serve coraggio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai»Italia e Germania rafforzano il loro rapporto strategico attraverso una collaborazione più stretta in settori chiave come sicurezza, difesa e resilienza.

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

