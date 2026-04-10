Venerdì 10 aprile 2026, il palinsesto sportivo si concentra sulla sfida di Eurolega tra la Virtus Bologna e il Baskonia. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta uno degli appuntamenti principali del basket europeo in questa giornata, mentre contemporaneamente si svolgono eventi di tennis a Montecarlo e incontri della Billie Jean King Cup. La sfida tra le due squadre si inserisce in un contesto di competizioni internazionali di rilievo.

Il palinsesto sportivo di questo venerdì 10 aprile 2026 mette al centro dell’attenzione il basket europeo con la sfida cruciale della Virtus Bologna in Eurolega, incorniciata da un pomeriggio dominato dal tennis di Montecarlo e dalla Billie Jean King Cup. Mentre Sinner affronta Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000, il mondo del basket si concentra sul confronto tra Bologna e Baskonia, in una giornata che vede anche il Real Madrid impegnato in Liga e il Monaco pronto a sfidare il Barcellona. L’impegno della Virtus Bologna nel cuore dell’Eurolega. La serata di oggi offre un appuntamento fondamentale per il basket italiano di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurolega, la Virtus Bologna sfida il Baskonia: guida allo sport

La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a BolognaBologna, 9 aprile 2026 - Ultimo appuntamento casalingo di Eurolega per la Virtus che domani sera (venerdì 10 aprile) alle 20.

Next Gen di Eurolega a Bologna, Trento e Virtus battute: sarà finale Barça-BaskoniaSi definisce il quadro delle finali del NextGen Tournament di Eurolega a Bologna, ed è un quadro tutto spagnolo.

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Basket, ancora una sconfitta per la Virtus in EurolegaRisalita fino a -5, Bologna precipita poi di nuovo velocemente a 14 lunghezze di distanza dai bavaresi, trascinati da Jessup e da Obst. Un'altra reazione virtussina e un parziale di 16-2 firmato in ... rainews.it

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: La Virtus Bologna sta attraversando un momento critico, segnato da ben sette sconfitte consecutive tra la gestione di Dusko Ivanovic e l'inizio di quella di Nenad Jakovljevic - facebook.com facebook