Next Gen di Eurolega a Bologna Trento e Virtus battute | sarà finale Barça-Baskonia

Nella fase finale di Eurolega Next Gen, le squadre di Bologna, Trento e Virtus sono state eliminate, lasciando spazio alla sfida tra Barcellona e Baskonia. La serata ha visto protagonisti diversi giovani talenti, tra cui Joksimovic, che ha giocato un ruolo chiave per i baschi, e Kusturica, che ha contribuito alla vittoria dei catalani. La finale si svolgerà tra queste due formazioni.

Si definisce il quadro delle finali del NextGen Tournament di Eurolega a Bologna, ed è un quadro tutto spagnolo. Nella seconda giornata di qualificazione, infatti, Barcellona travolge Trento nella gara decisiva per il primo posto del gruppo A, mentre Baskonia chiude a punteggio pieno il gruppo B, superando prima la Virtus poi il Next Gen Team di Bologna: la vincente della sfida tra Barcellona e Baskonia, in programma nella giornata di domenica alle 16, si qualificherà per le NextGen Finals in calendario ad Atene durante le Final Four di Eurolega. La sfida che metterà uno di fronte all’altro due dei talenti più brillanti del torneo: la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Next Gen di Eurolega a Bologna, Trento e Virtus battute: sarà finale Barça-Baskonia Articoli correlati Trento oltre Niang, Virtus Berlingeri non basta: Next Gen di Eurolega a Bologna, il primo giornoL’Europa del domani del basket si fa a Bologna, tappa italiana del Next Generation Tournament di Eurolega. Finale Next Gen 2026: Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta streaming gratuitaNel pomeriggio di oggi, alle 13:30, Olimpia Milano e Virtus Bologna si contenderanno la finale della Next Gen 2026. Approfondimenti e contenuti su Next Gen di Eurolega a Bologna Trento e... Temi più discussi: Trento oltre Niang, Virtus Berlingeri non basta: Next Gen di Eurolega a Bologna, il primo giorno; Adidas NextGen EuroLeague 2026, si parte. Gare in diretta freemium su LBA TV; NextGen Eurolega gratis su Lbatv il torneo di Bologna; Torna la Promo Unibo con Partizan e NextGen!. Next Gen di Eurolega a Bologna, Trento e Virtus battute: sarà finale Barça-BaskoniaBrillano la stella slovena di Joksimovic per i baschi e quella serba di Kusturica per i catalani. Ventura e Acunzo trascinano i bolognesi sul Panathinaikos, l'Aquila cede di botto senza Niang ma gioch ... msn.com Trento oltre Niang, Virtus Berlingeri non basta: Next Gen di Eurolega a Bologna, il primo giornoOtto tra le migliori squadre giovanili europee al PalaDozza fino a domenica. Con due squadre italiane protagoniste, l'Aquila e la Virtus ... msn.com In occasione dell’adidas Next Gen Tournament 2026, in programma al PalaDozza di Bologna dal 13 al 15 marzo, tutte le partite saranno trasmesse in Italia gratuitamente su LBATV https://bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook