Domani sera alle 20, la Virtus disputerà l'ultimo incontro casalingo di Eurolega contro il Baskonia. La partita si svolgerà a Bologna e rappresenta l'ultimo impegno della squadra nella fase di qualificazione della competizione europea. La formazione biancoblù cerca di ottenere un risultato positivo prima di concludere la serie di incontri in casa.

Bologna, 9 aprile 2026 - Ultimo appuntamento casalingo di Eurolega per la Virtus che domani sera (venerdì 10 aprile) alle 20.30 scende in campo all’Arena, per affrontare nella 37^ giornata di Eurolega il Baskonia. La formazione di Nenad Jakovljevic prova a sbloccarsi e lasciarsi alle spalle il momento difficile, ma per farlo dovrà fare ancora a meno di Luca Vildoza e Alessandro Pajola. Se da un lato i bianconeri non hanno più nulla da chiedere alle prossime sfide di Eurolega, dall’altra la sfida con il Baskonia è l’occasione per ripartire, perché vincere aiuta a vincere, e serve fare un passo in avanti rispetto alle ultime uscite, come lo staff tecnico chiede di fare alla squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a Bologna

Next Gen di Eurolega a Bologna, Trento e Virtus battute: sarà finale Barça-BaskoniaSi definisce il quadro delle finali del NextGen Tournament di Eurolega a Bologna, ed è un quadro tutto spagnolo.

Leggi anche: Virtus senza più mordente, col Valencia a Bologna arriva la 6ª sconfitta di fila in Eurolega

Vitoria Roars Again | Baskonia - Virtus | R9 EUROLEAGUE BASKETBALL 2025-26

Temi più discussi: Eurolega, la Virtus Bologna si spegne nella ripresa: vince Valencia 94-81; Milano ci prova ma cade a Valencia. Virtus Bologna ancora KO; BM DA EUROLEAGUE/ LA PEGGIOR VIRTUS SI ARRENDE CON PARIGI AL PALADOZZA: LA PRIMA DI JAKOVLJEVIC TERMINA 103-82 - di EUGENIO PETRILLO; Virtus, sfida per il primato con Venezia.

La Virtus prova a sbloccarsi col Baskonia: ultimo match di Eurolega a BolognaLe Vu Nere il 10 aprile scendono in campo all’Arena per l’appuntamento casalingo della 37^ giornata. Dovranno lasciarsi alle spalle il momento difficile, ma ancora senza Vildoza e Pajola ... ilrestodelcarlino.it

Virtus Bologna vs Reyer Venezia la diretta testuale ( 23 - 21 al 13’)SECONDO QUARTO: Tutto pronto per il secondo quarto, si rinizia! Wheatle da tre all'angolo, Morgan risponde con la stessa moneta -1, Diouf stoppa Nikolic ma non ne approfitta in attacco, Nikolic si pre ... pianetabasket.com

Nella vittoria del Bayern Monaco alla Virtus Arena, spicca la prova di David McCormack. Il lungo americano ha messo a referto 24 punti e 8 rimbalzi, chiudendo così la gara con il titolo di MVP (30 di valutazione). McCormack, lo scorso 27 agosto 2025, si era a - facebook.com facebook