Sul red carpet di Los Angeles, Zendaya ha indossato un abito che richiama due icone del mondo dello spettacolo: Sarah Jessica Parker e Whitney Houston. La scelta del look ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando il suo stile distintivo e il suo ruolo di protagonista nel panorama attuale. In un momento della sua vita, Zendaya si sente già una futura sposa, vivendo un periodo sia nella realtà che sul grande schermo.

Z endaya si sente già una splendida futura sposa. L’attrice sta ufficialmente vivendo i l suo periodo bridal, nella vita e sul grande schermo. Dopo il fidanzamento ufficiale con Tom Holland, Zendaya ha deciso di sfoggiare una serie di look total white, perfetti anche per promuovere il film Drama, storia di un matrimonio in cui recita accanto a Robert Pattinson. Che dire? Una sposa fortunata. Il bianco è diventato il colore preferito di Zendaya. L’ultimo look da red carpet, però, ha una storia particolare. Dopo l’abito candido firmato Louis Vuitton sfoggiato a Parigi, l’attrice è arrivata agli Essence Black Women di Los Angeles con un minidress bianco d’archivio che ha subito catturato l’attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Zendaya sfoggia un abito cult sul red carpet di Los Angeles. Un omaggio non solo a una, ma a ben due regine assolute: Sarah Jessica Parker e Whitney Houston

