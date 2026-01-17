Napoli le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzo

A Napoli, le stazioni della metropolitana di piazza Amedeo e Montesanto sulla Linea 2 saranno chiuse a febbraio e marzo per lavori di adeguamento finanziati dal PNRR. La chiusura temporanea riguarda le opere di manutenzione e miglioramento infrastrutturale, finalizzate a garantire un servizio più sicuro e efficiente. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando le modifiche temporanee alla viabilità e ai servizi di trasporto pubblici.

Rete Ferroviaria Italiana chiude le due stazioni della metropolitana per lavori di adeguamento, finanziati col Pnrr. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Metro Linea 2, nuovo programma per i lavori nelle stazioni Piazza Amedeo e Montesanto Leggi anche: Metro Linea 2, dal 1° al 28 febbraio chiusa la fermata di Piazza Amedeo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Metropolitana di Napoli, Linea 10; Napoli, le stazioni metro Piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e a marzo; Metro Linea 2, nuovo programma per i lavori nelle stazioni Piazza Amedeo e Montesanto; Metro Linea 2, cambia il calendario dei lavori: rinviata la chiusura di Montesanto, stop a Piazza Amedeo a febbraio. Napoli, le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzo - Dal 1 al 28 febbraio sarà chiusa al servizio viaggiatori la stazione della metropolitana linea 1 di Napoli piazza Amedeo. fanpage.it

Metro linea 2, cambia il programma dei lavori e delle chiusure in due stazioni - Cambia il cronoprogramma dei cantieri alle stazioni della linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia. rainews.it

La stazione Montesanto della metro Linea 2 chiusa per tre mesi: lavori alle scale mobili e fisse - Per la sostituzione delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, dal 25 gennaio al 24 aprile la stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana ... fanpage.it

Per le stazioni di Montesanto e Piazza Amedeo #Napoli - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.