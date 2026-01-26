Ascolta su Rai3 il documentario per capire il senso più profondo delle testimonianze di chi ha vissuto l’indicibile
“ Ascolta?????? “. È il titolo del documentario in ricordo della Shoah prodotto da Rai Documentari e da Rai Radio 1 che andrà in onda alle 15,30 di martedì 27 gennaio su Rai 3 in occasione della Giornata della memoria. Il prodotto nasce da un’idea di Anna Maria Caresta e dalla direzione di Fedora Sasso, ed è scritto da Elena Baiocco, Anna Maria Caresta, Massimo Giraldi, Francesco Graziani, Elena Paba e Claudio Vigolo. Un invito ad ascoltare le voci di chi ha vissuto l’indicibile: un atto necessario per mantenere viva la memoria e comprendere le cicatrici profonde che la Shoah ha lasciato e continua a lasciare sulla vita dei sopravvissuti e sulle generazioni successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su ascolta rai3
Il documentario Apnea, il racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio dall’Africa in crisi verso l’Europa
Ha solo 25 anni, ma ha vissuto più dolore di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Oggi spiega perché ha chiesto di poter scegliere di morire
Rai3. . Il loro primo nome era "Gli Inudibili", e invece alla fine si sono fatti ascoltare molto bene. A Via dei Matti n. 0 sono passati a trovarci i Negrita! La puntata è online su #RaiPlay! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.