Ascolta su Rai3 il documentario per capire il senso più profondo delle testimonianze di chi ha vissuto l’indicibile

Da ilfattoquotidiano.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Ascolta?????? “. È il titolo del documentario in ricordo della Shoah prodotto da Rai Documentari e da Rai Radio 1 che andrà in onda alle 15,30 di martedì 27 gennaio su Rai 3 in occasione della Giornata della memoria. Il prodotto nasce da un’idea di Anna Maria Caresta e dalla direzione di Fedora Sasso, ed è scritto da Elena Baiocco, Anna Maria Caresta, Massimo Giraldi, Francesco Graziani, Elena Paba e Claudio Vigolo. Un invito ad ascoltare le voci di chi ha vissuto l’indicibile: un atto necessario per mantenere viva la memoria e comprendere le cicatrici profonde che la Shoah ha lasciato e continua a lasciare sulla vita dei sopravvissuti e sulle generazioni successive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ascolta su rai3 il documentario per capire il senso pi249 profondo delle testimonianze di chi ha vissuto l8217indicibile

© Ilfattoquotidiano.it - “Ascolta”, su Rai3 il documentario per capire il senso più profondo delle testimonianze di chi ha vissuto l’indicibile

Approfondimenti su ascolta rai3

Il documentario Apnea, il racconto delle esperienze drammatiche di chi ha affrontato il viaggio dall’Africa in crisi verso l’Europa

Ha solo 25 anni, ma ha vissuto più dolore di quanto la maggior parte delle persone possa immaginare. Oggi spiega perché ha chiesto di poter scegliere di morire

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.