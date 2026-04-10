Esserci sempre | le celebrazioni a Salerno del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Oggi a Salerno si è tenuta una cerimonia per ricordare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. L’evento si è svolto in Piazza della Libertà, con la partecipazione di rappresentanti civili, militari e religiosi. Alla manifestazione erano presenti anche diverse figure della società locale, che hanno assistito alle celebrazioni ufficiali. La commemorazione ha visto momenti di riflessione e ringraziamento per il lavoro svolto nel tempo.

La Polizia di Stato ha celebrato questa mattina a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si è svolta nella cornice di Piazza della Libertà, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre a rappresentanze della società. 🔗 Leggi su Salernotoday.it 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: le celebrazioni a SalernoAll’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile,... Roma, al via le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della PoliziaSi è svolta oggi, venerdì 10 aprile, in piazza del Popolo a Roma la festa per i 174 anni della Polizia di Stato.