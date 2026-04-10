Oggi a Roma si è tenuta una cerimonia in piazza del Popolo per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, con il corteo e le attività ufficiali che hanno segnato l’evento. La celebrazione ha avuto luogo nel centro cittadino, davanti a una piazza gremita di pubblico.

Si è svolta oggi, venerdì 10 aprile, in piazza del Popolo a Roma la festa per i 174 anni della Polizia di Stato. La cerimonia ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali, politiche, militari, sindacali e giudiziarie. Oltre alla lettura dei saluti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal podio hanno parlato personalmente il capo della polizia Vittorio Pisani e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. La cerimonia si è conclusa con l’esposizione del tricolore dalla terrazza del Pincio, mentre un coro di bambini cantava l’inno d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, al via le celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione della Polizia

All’Autodromo di Monza il 174esimo anniversario della fondazione della poliziaUna giornata per ricordare il 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato.

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A due passi da Roma c'è un piccolo paradiso naturale: i Lagustelli di Percile (o Laghetti di Percile). Just a short drive from Rome hides a little natural paradise: the Lagustelli of Percile (also known as the Percile Lakes). IG: valeriofiorenza1983 #visitrome #vis x.com