La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi. Mosca ha fatto sapere di non rispettare più gli impegni presi, senza specificare se intende continuare a ridurre le armi nucleari o meno. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi.

(Adnkronos) – La Russia non si sente più vincolata dal trattato New Start sulle armi nucleari che scade oggi, giovedì 5 febbraio. “Riteniamo che le parti del trattato non siano più vincolate da alcun obbligo o dichiarazione simmetrica nell’ambito del trattato”, ha affermato il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione. Vladimir Putin, in ogni caso, ha assicurato che la Russia agirà in modo “responsabile” dopo la scadenza del trattato sul disarmo nucleare, firmato da Stati Uniti e Mosca a Praga l’8 aprile 2010. Il presidente russo lo ha detto a quello cinese Xi Jinping, come riferito dal consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov durante una conferenza stampa, che ha poi aggiunto che il presidente russo “ha sottolineato che in questa situazione agiremo in modo ponderato e responsabile”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: "Non siamo più vincolati"

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

La Russia torna a far parlare di sé, alimentando i timori di una escalation militare.

I colloqui Ucraina-Usa-Russia riprendono domani. Kiev: "Discussioni produttive". Mosca: "No categorico a contingenti dei Volenterosi". Ue: "La Russia abusa dei negoziati per continuare a uccidere". Xi sente Trump: sosteniamo la pace. Tutti gli aggiornamenti facebook

