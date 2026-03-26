Il Parlamento europeo ha approvato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti una direttiva contro la corruzione. La decisione è stata annunciata dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha commentato come questa approvazione rappresenti un passo importante per la Giustizia. La direttiva mira a rafforzare le misure di contrasto alla corruzione all’interno degli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anti-corruzione. La direttiva stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista dei reati un articolo dedicato all’abuso d’ufficio definito “esercizio illecito di funzioni pubbliche”.Giuseppe Antoci, europarlamentare del M5S e unico relatore italiano della direttiva, si può ritenere soddisfatto? “Moltissimo, è stata una battaglia dura che ci ha visti impegnati per diversi mesi. Come Parlamento europeo, e io sono orgoglioso di far parte del team negoziale, abbiamo respinto gli assalti di chi puntava a raggiungere un compromesso al ribasso rimuovendo l’obbligatorietà dell’abuso d’ufficio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Sanato un vulnus creato dalle destre: è la settimana del riscatto della Giustizia”. Parla l’europarlamentare del M5S, Antoci

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