Auto esce di strada e si ribalta nel campo | marito e moglie in ospedale

Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo lungo la Tangenziale Sud, nel pomeriggio di domenica 8 febbraio. A bordo c’erano marito e moglie che sono finiti in ospedale. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l’incidente ha causato disagi al traffico e tanta paura tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre i feriti e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Paura nel pomeriggio di domenica 8 febbraio lungo la Tangenziale Sud, quando un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo attiguo alla SP 11. A bordo c’erano un uomo di 63 anni e la moglie di 55: entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati alla Poliambulanza di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo al volante avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore improvviso. Prima la sbandata, poi lo schianto nel campo, con l’auto che ha terminato la corsa ruote all’aria. Nonostante il forte spavento e diversi traumi, le condizioni dei due non destano preoccupazioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Lunedì pomeriggio a Gatteo, lungo via Rubicone Destra, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fiume.

