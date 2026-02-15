Baroni | Vlasic insostituibile il presidente ha le sue pretese

Vladimir Vlasic è considerato insostituibile dall’allenatore del Torino, che afferma che il presidente ha richieste precise. Durante la conferenza prepartita, l’allenatore ha ribadito l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di concentrarsi sulla partita contro il Bologna. La squadra si prepara con determinazione, sapendo che ogni dettaglio sarà fondamentale per ottenere un risultato positivo.

Nel prepartita della sfida contro il Bologna, la linea tracciata dall’allenatore del Torino si fonda sull’impegno totale e sulla necessità di guardare al presente. La priorità è una prestazione concreta, capace di onorare la maglia e di rispondere alle aspettative di una squadra che punta a confermare valori e mentalità sul campo. Il tecnico toscano ha sottolineato che la proprietà pretende impegno massimo da parte di tutti i componenti del gruppo, con l’obiettivo di onorarla maglia e concentrarsi esclusivamente sull’oggi. Il presente viene considerato come punto di partenza per costruire una grande prestazione contro un avversario di valore, evidenziando l’esigenza di compattezza e determinazione in ogni reparto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Baroni prima di Torino Bologna: «Vlasic un giocatore insostituibile, il presidente pretende quella cosa»

