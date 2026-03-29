Secondo fonti vicine al mercato, il centrocampista tedesco ha presentato richieste economiche che prevedono uno stipendio simile a quello percepito da un suo ex compagno di squadra. La trattativa tra il giocatore e il club si concentra anche su altri aspetti contrattuali, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La questione riguarda principalmente le condizioni economiche richieste dall’atleta per un eventuale approdo in Italia.

per firmare con il club bianconero. Il percorso di Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco è giunto ai titoli di coda. Il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto alla fine di questa stagione sportiva, ha già preso la decisione definitiva: non firmerà il rinnovo con il club bavarese, liberandosi a parametro zero. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questa vantaggiosa situazione contrattuale lo ha inserito direttamente nella lista degli obiettivi di mercato della Juventus. L’attuale dirigenza della società bianconera valuta il profilo del giocatore come una delle opzioni più concrete per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juve, ecco le sue pretese economiche: stipendio ‘alla Yildiz’ e non solo

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