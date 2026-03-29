Goretzka Juve ecco le sue pretese economiche | stipendio ‘alla Yildiz’ e non solo

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti vicine al mercato, il centrocampista tedesco ha presentato richieste economiche che prevedono uno stipendio simile a quello percepito da un suo ex compagno di squadra. La trattativa tra il giocatore e il club si concentra anche su altri aspetti contrattuali, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La questione riguarda principalmente le condizioni economiche richieste dall’atleta per un eventuale approdo in Italia.

per firmare con il club bianconero. Il percorso di  Leon Goretzka  con la maglia del  Bayern Monaco  è giunto ai titoli di coda. Il centrocampista tedesco, in  scadenza di contratto  alla fine di questa stagione sportiva, ha già preso la decisione definitiva: non firmerà il  rinnovo con il club bavarese, liberandosi a parametro zero. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questa vantaggiosa situazione contrattuale lo ha inserito direttamente nella lista degli obiettivi di mercato della  Juventus. L’attuale dirigenza della società bianconera valuta il profilo del giocatore come una delle opzioni più concrete per rinforzare il proprio  centrocampo  in vista della prossima annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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