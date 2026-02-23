Con Erga Omnes vanno in scena la cultura e l' inclusione al teatro Marrucino FOTO

Erga Omnes organizza uno spettacolo al teatro Marrucino, portando in scena temi di cultura e inclusione per sensibilizzare il pubblico sulla cittadinanza attiva. L’evento coinvolge attori e attivisti che mostrano storie di integrazione e coesione sociale, creando un momento di riflessione condivisa. La rappresentazione mira a promuovere il dialogo tra diverse realtà e a rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti. La serata si anima di interventi e testimonianze dirette.

Al teatro Marrucino vanno in scena cultura, inclusione e cittadinanza attiva con lo spettacolo organizzato da Erga Omnes. È andata in scena giovedì 19 febbraio la rappresentazione teatrale "I tre ducati", uno spettacolo ad alto valore artistico e sociale, promosso dall'associazione di volontariato Erga Omnes (che gestisce anche il progetto Radio Teate On Air), offerto gratuitamente alla cittadinanza. Oltre 400 spettatori hanno preso parte all'evento che ha avuto per protagonisti sul palco sono stati i ragazzi con disabilità del progetto "Una chiave" al termine di un intenso e partecipato laboratorio teatrale.