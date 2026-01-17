Indennità antitubercolari 2026 via agli aumenti | i nuovi importi Inps aggiornati

Nel 2026, gli importi delle indennità antitubercolari riconosciute dall’Inps subiranno un aggiornamento. Questa variazione interessa sia gli assicurati che i loro familiari, riflettendo eventuali adeguamenti normativi e previdenziali. Di seguito, vengono illustrati i nuovi importi e le modalità di applicazione, per garantire una corretta informazione e trasparenza sui benefici previsti per il 2026.

Nel 2026 cambiano gli importi delle indennità antitubercolari riconosciute dall'Inps agli assicurati e ai loro familiari. Nella circolare n. 2 del 15 gennaio 2026 vengono rese note le variazioni legate alla perequazione del trattamento minimo delle pensioni e l'adeguamento delle prestazioni economiche previste per chi beneficia delle tutele contro la tubercolosi. Come funzionano le indennità antitubercolari. Le indennità antitubercolari sono un sostegno economico specifico per gli assicurati colpiti da tubercolosi e per alcune categorie di familiari e pensionati ammessi alle prestazioni. La normativa collega in modo diretto questi importi all'andamento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

