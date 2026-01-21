Sean e Anthony Souza | i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di Valentino

Sean e Anthony Souza sono due cittadini brasiliani di circa quarant'anni, figli di Carlos “Cacá” Souza, ex collaboratore e figura di rilievo nel team di Valentino Garavani. La loro storia si lega a un possibile’eredità legata al mondo della moda e alla figura del celebre stilista, creando un collegamento tra le radici brasiliane e l’eredità culturale di Valentino.

Si chiamano Sean e Anthony Souza, fratelli quarantenni e figli di Carlos "Cacá" Souza, ex compagno e storico responsabile delle relazioni pubbliche di Valentino Garavani. Sono due cittadini brasiliani e potrebbero entrare nell'eredità dello stilista scomparso. I media brasiliani raccontano che i due avrebbero trascorso lunghi periodi accanto allo stilista, che li aveva presi sotto la sua ala dopo la fine della relazione con il padre, conosciuto a Rio de Janeiro nel 1973. Già una precedente inchiesta del settimanale statunitense Page Six indicava che una parte dell'eredità dello stilista sarebbe stata destinata ai suoi due figliocci.

L’eredità Valentino alla “tribù” degli affetti: chi sono il nipote Oscar Garavani, Giancarlo Giammetti e Carlos SouzaIl documentario Valentino: The Last Emperor offre uno sguardo intimo sulla vita e l’eredità dello stilista Valentino Garavani.

Valentino, le proprietà che costituiscono la sua ricca ereditàValentino, celebre stilista e icona della moda, ha lasciato un’importante eredità attraverso le sue proprietà.

Sean e Anthony Souza: i due brasiliani che possono ricevere l’eredità di ValentinoI due hanno trascorso lunghi periodi accanto allo stilista, che li aveva presi sotto la sua ala dopo la fine della relazione con il padre ... msn.com

Valentino, a chi spetta l'eredità: ecco chi sono i fratelli Sax e perché sono definiti i figliocci dello stilistaDopo la morte di Valentino Garavani il primo grande punto interrogativo è chi erediterà il suo patrimonio. Tra i tanti nomi, si parla anche di Sean e Anthony Sax come ... msn.com

