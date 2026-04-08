Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente nuova eroina della tv La parola agli attori

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1. La serie, coproduzione Rai Fiction e Rodeo Drive, porta sullo schermo una storia che mescola commedia, sentimenti e casi legali ambientati tra Sorrento, la penisola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Harry Potter: HBO annuncia la nuova nuova data d’uscita della Serie TVGrandi notizie per i fan del Mondo Magico: la serie TV di Harry Potter prodotta da HBO arriverà sul piccolo schermo prima di quanto immaginato.

Harry Potter, leak svela la nuova Diagon Alley, ma è caos sul set: "Bullismo tra gli attori"Un video rubato dal set che svela uno dei luoghi iconici di Harry Potter è stato prontamente bloccato da Warner Bros.

Si parla di: Imma Tataranni 5, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Vanessa Scalera?.

Roberta Valente - Notaio a Sorrento: nel cast Alessio Lapice ed Erasmo GenziniLa nuova serie di Rai 1 vede protagonista un notaio che sogna di convolare a nozze col fidanzato storico, ma qualcosa andrà storto ... it.blastingnews.com

Su Rai 1 debutta 'Roberta Valente', la fiction con Maria Vera Ratti a SorrentoProtagonista è Maria Vera Ratti, già apprezzata ne Il Commissario Ricciardi, che qui interpreta Roberta Valente. Il personaggio è descritto dall’attrice come una donna determinata e focalizzata, poco ... it.blastingnews.com