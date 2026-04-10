Durante una conferenza stampa imprevista, Melania Trump ha deciso di intervenire, attirando l’attenzione su una domanda che si è diffusa rapidamente tra Washington e New York: perché in questo momento? La sua presenza ha scosso le aspettative, lasciando intendere una strategia diversa rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche. La domanda che circola riguarda il motivo di questa scelta improvvisa e il momento in cui si è verificata.

Una conferenza stampa a sorpresa e una domanda che rimbalza da Washington a New York: perché adesso? C'è un paradosso nella mossa di Melania Trump. La più plausibile spiegazione delle dichiarazioni di ieri sul caso Epstein è che la first lady volesse mettere fine allo scandalo: “Non ho avuto alcun rapporto con Epstein, non sono mai stata una sua vittima e lui non mi ha mai presentato Donald Trump, che ho conosciuto a un party nel 1998”. Ma le sue parole, trasmesse in diretta dal Cross Hall della Casa Bianca - lo stesso corridoio dove suo marito aveva parlato alla nazione sulla guerra contro l'Iran – rischiano di riportare al centro dell'attenzione dei media gli Epstein files, che nelle ultime settimane erano stati sovrastati dalle peripezie della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Epstein files, la mossa a sorpresa di Melania che stronca le voci

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