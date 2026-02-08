La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner. Gli Epstein Files collegano ora in modo più chiaro la coppia presidenziale a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, costringendo la Casa Bianca a rispondere alle domande sulla loro relazione con il faccendiere e il regista. La vicenda si fa sempre più intricata e sotto i riflettori.

Cinquemilatrecento volte Trump: gli Epstein Files, con foto e citazioni, stanno stringendo il cerchio intorno alla coppia presidenziale americana, sempre più incalzata e costretta a dover rispondere, smentire e spiegare la natura della relazione avuta con un’altra coppia, quella (sordida) composta da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Nel risico di intrecci fatto di soldi, potere e ambizione, Epstein per anni ha attirato nella sua rete una serie lunghissima di personaggi di varia estrazione, che oggi si ritrovano tutti a fare i conti con il loro passato. L’ultimo atto che va dritto dagli inquilini della Casa Bianca ha il volto di Brett Ratner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il “suo” regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell

Approfondimenti su Epstein Files

Il biopic su Melania Trump, diretto da Brett Ratner e in uscita il 30 gennaio, ha suscitato interesse per la scelta del regista.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Epstein Files

Argomenti discussi: Negli Epstein files anche il tifo di Steve Bannon per Giuseppe Conte; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; L'abisso delle bestie, file su Epstein: nuove accuse di abusi rituali su bambini e cannibalismo; Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo Salvini.

Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo SalviniNon serve Epstein per capire il leader della lega: in quegli anni rivendicava una collocazione politica ben definita, cercava sponde internazionali soprattutto flirtando con il sovranismo globale. Se ... ilfoglio.it

I file Epstein mostrano che Jeffrey Epstein ha lavorato con il Mossad israelianoWashington - Quds News. Documenti recentemente pubblicati dai file Epstein mostrano che Trump sarebbe stato compromesso da Israele, che il pedofilo ... infopal.it

#Epstein Files, il capo di gabinetto di #Starmer si dimette x.com

Epstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette facebook