Epstein Files il filo rosso che collega Melania e il suo regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell
La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner. Gli Epstein Files collegano ora in modo più chiaro la coppia presidenziale a Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, costringendo la Casa Bianca a rispondere alle domande sulla loro relazione con il faccendiere e il regista. La vicenda si fa sempre più intricata e sotto i riflettori.
Cinquemilatrecento volte Trump: gli Epstein Files, con foto e citazioni, stanno stringendo il cerchio intorno alla coppia presidenziale americana, sempre più incalzata e costretta a dover rispondere, smentire e spiegare la natura della relazione avuta con un’altra coppia, quella (sordida) composta da Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Nel risico di intrecci fatto di soldi, potere e ambizione, Epstein per anni ha attirato nella sua rete una serie lunghissima di personaggi di varia estrazione, che oggi si ritrovano tutti a fare i conti con il loro passato. L’ultimo atto che va dritto dagli inquilini della Casa Bianca ha il volto di Brett Ratner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caso Epstein: nei file anche foto di Brett Ratner, il regista del documentario su Melania Trump
Perché Melania Trump ha voluto proprio Ratner come regista del suo biopic
Il biopic su Melania Trump, diretto da Brett Ratner e in uscita il 30 gennaio, ha suscitato interesse per la scelta del regista.
Argomenti discussi: Negli Epstein files anche il tifo di Steve Bannon per Giuseppe Conte; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; L'abisso delle bestie, file su Epstein: nuove accuse di abusi rituali su bambini e cannibalismo; Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo Salvini.
Ci sono ragioni migliori degli Epstein Files per criticare Matteo SalviniNon serve Epstein per capire il leader della lega: in quegli anni rivendicava una collocazione politica ben definita, cercava sponde internazionali soprattutto flirtando con il sovranismo globale. Se ... ilfoglio.it
I file Epstein mostrano che Jeffrey Epstein ha lavorato con il Mossad israelianoWashington - Quds News. Documenti recentemente pubblicati dai file Epstein mostrano che Trump sarebbe stato compromesso da Israele, che il pedofilo ... infopal.it
#Epstein Files, il capo di gabinetto di #Starmer si dimette x.com
Epstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette facebook
